Жительница Мордовии отдала мошенникам более 20 тысяч рублей

В МВД Мордовии обратилась 63-летняя местная жительница Ковылкино с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая разъяснила полицейским, что на ее мобильный телефон поступил звонок, неизвестный представился работником банка и пояснил, что ей на счет ошибочно перечислена 21 000 рублей и попросил в срочном порядке вернуть указанную сумму. Женщина направилась к ближайшему банкомату и перечислила средства со своих двух банковских карт и только лишь уже после денежной операции осознала, что стала жертвой мошенников.

В результате оперативных мероприятий определено, что номер абонента зарегистрирован в Республике Татарстан, розыск подозреваемых не прекращается.