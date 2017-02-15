«Ростелеком» выступил партнером Всероссийского дня зимних видов спорта в Саранске, посвященного 3-ей годовщине проведения ХХII Олимпийских и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Также в рамках Дня зимних видов спорта состоялась всероссийская гонка «Лыжня России».

Программа олимпийского дня была очень насыщенной. Она включала не только соревнования на лыжной трассе, но и активную работу олимпийских деревень - Русадово, Буллитово, Спидвеево, Сытный стан, Запечатляево, Большой плуг, Эстафетово и Постреляево. В них можно было проверить знания антидопинговых правил, забить шайбу вратарю, принять участие в эстафетах, проверить свою меткость в стрельбе из пневматической винтовки, ответить на вопросы мотовикторины, сфотографироваться с олимпийским факелом и многое другое. Всех участников состязаний, которых было около 500, угощали бесплатным горячим чаем и блинами с олимпийской символикой.

«Я со своими друзьями получила массу позитивных впечатлений и отличное настроение! – отметила участница праздника Ольга Короткова. - Мы узнали много интересного из олимпийской истории, проверили спортивные навыки и нашли новых друзей! А в конкурсе на знание услуг компании «Ростелеком» я стала победителем и обладателем сим-карты для мобильной связи. После консультации со специалистами компании я выбрала самый выгодный и оптимальный для себя тариф».

Гости соревнований, принявшие активное участие в работе олимпийских деревень, получили от компании «Ростелеком» памятные сувениры. Также во время мероприятия были организованы информационные зоны «Ростелекома», где участники соревнований смогли познакомиться с предложениями компании, получить консультацию специалистов, оставить заявку на подключение интернета, Интерактивного ТВ, мобильной связи.

В 2017 году участниками всероссийской гонки «Лыжня России» стали более 1,5 млн человек из 74 регионов России. В Мордовии в гонках приняли участие более 3,5 тысяч любителей лыжного спорта, как в Саранске, так и районах республики.