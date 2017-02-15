В Саранске закрыли на карантин лицей №26

Сегодня, 15 февраля, в Саранске закрылся на карантин лицей №26.

"Всего в лицее обучаются 892 ученика, на данный момент из них болеют 184 человека, это приблизительно 21%", - рассказала дирекор Саранского лицея №26 Жанна Шабанова.

Отметим, что ранее лицей закрыт был частично, и занятия не посещали учащиеся некоторых классов. Теперь же Управление образования администрации Саранска утвердило решение о полном закрытии лицея №26 на карантин до 22 февраля.

Вместе с тем закрытие лицея никак не означает приостановку учебного процесса, оно просто переведено на дистанционный режим. Педагоги будут давать задания ученикам через электронный дневник. Уже после того, как учебное заведение вернется к обычному режиму, педагоги проверят выполнение детьми домашней работы.

Источник: izvmor.ru