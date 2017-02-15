В Саранске столкнулись "Шевроле" и ВАЗ: есть пострадавшая

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на ул. Ботевградская, где шофер на "Шевроле" врезался в вазовскую "четырнадцатую".

В результате столкновения двух легковушек пострадала пассажирка ВАЗа.

Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Источник: izvmor.ru