СКР по РМ возбудил уголовное дело по статье "Халатность"

В Мордовии следственным отделом регионального Следкома возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Сообщается, что с конца августа по 18 сентября 2008 года ребенок наблюдался у педиатра в п. Явас. Из-за внезапного ухудшения здоровья 8 сентября 2008 года он поступил на лечение в районную больницу, откуда был направлен в Республиканскую инфекционную клинику. Уже после выписки малышу поставлен диагноз "сепсис" с присвоением инвалидности.

Как полагают родители ребенка, ему оказывалась некачественная помощь, неправильно определен первоначальный диагноз и, соответственно, проводилось не то лечение. Но с заявлением в следственные органы мать прежде не обращалась.

На данный момент следователем изъята медицинская документация, по которой будут назначены нужные экспертизы.

Источник: izvmor.ru