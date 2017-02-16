Первыми победителями Финала Кубка России в Саранске стал дуэт фигуристов Загорски/Гурейро

Стали известны имена первых победителей Финала Кубка Рсосии по фигурному катанию, который проходит в Саранске. В танцах на льду победу одержала пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (177,92 балла). Второе место заняли Бетина Попова и Сергей Мозгов (154,92 балла), третье - Василиса Даванкова и Антон Шибнев (149,12 балла).

Напомним, что Мордовию на этих соревнованиях представляют Артем Тимакин и дуэт Валентина Чернышова/Михаил Окулов.

Как сообщалось ранее, победительница Олимпиады в Сочи 2014 года Юлия Липницкая пропускает Финал Кубка Россиииз-за травмы. Липницкая получила травму 18 декабря 2016 года, когда возвращалась домой с тренировки. Фигуристка поскользнулась и упала на тротуар, в результате чего получила травму тазобедренного сустава и поясницы.