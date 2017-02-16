Мордовские борцы привезли домой 4 медали с турнира памяти воинов-жертв Афганистана

В Нижегородской области завершился турнир по греко-римской борьбе, который был посвящен памяти воинов, погибших во время боевых действий в Афганистане и других горячих точках. На турнире весьма удачно выступили представители Мордовии.

Как сообщают в СДЮСШОР по борьбе им. А. Мишина, ребята из региона-13 завоевали 4 медали. В весовой категории до 76 кг победу одержал Владислав Семенков, а серебро завоевал Рахим Кутуев. Сергей Усанов стал лучшим в весе до 69 кг, а Расул Муталимов поднялся на вторую ступень пьедестала среди спортсменов весовой категории до 54 кг.

Как сообщалось ранее, мордовские тяжелоатлеты завоевали два золота на первенстве России в Зеленодольске.

Источник: СДЮСШОР по борьбе им. А. Мишина