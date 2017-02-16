Семин прилетел в расположение "Мордовии" на Кипр

Андрей Семин, сын прославленного тренера Юрия Семина, был замечен на сборе саранской "Мордовии" на Кипре. Ранее Андрей Семин уже работал в Саранске вместе с отцом, а затем отправился в "Анжи". Сейчас он возглавляет клуб "Знамя труда" из Московской области.

Неизвестно, что именно привело Андрея Семина на Кипр, но не исключено, что он может войти в тренерский штаб "Мордовии" или даже возглавить его. Напомним, что в настоящее время и.о. главного тренера саранской команды является Марат Мустафин.

Напомним, что Мустафин уже занимал должность и.о. наставника "Мордовии" в конце сезона-2015/16. Тогда специалисту не удалось спасти саранскую команду от вылета из РФПЛ. Теперь же перед Мустафиным поставлена цель сохранить для "Мордовии" место в ФНЛ.

Источник: izvmor.ru