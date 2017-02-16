"СКА-Хабаровск" крупно обыграл "Мордовию" на Кубке ФНЛ

Саранская "Мордовия" потерпела крупное поражение от "СКА-Хабаровска" в матче второго тура группового этапа Кубка ФНЛ – 2017. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу команды из Хабаровска. Голы в этом матче забили Денис Дедечко, Николай Калинский и Эдуард Булия.

Напомним, что главным тренером хабаровчан является небезызвестный мордовским любителям футбола Андрей Гордеев.

"Мордовия" – "СКА-Хабаровск" - 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 Дедечко (20, пен.), 0:2 Калинский (47), 0:3 Булия (58).

"Мордовия": Калюжный, Чалов (Усов, 46), Багаев (Навлетов, 64), Лебедев (Молодцов, 46), Сабитов (Осипов, 46), Захарченко, Петров (Дегтярев, 46), Кренделев (к) (Е. Сысуев, 73), Игнатович, Пазин (Амбарцумян, 15), Лукьянов (В. Сысуев, 61).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев (Черевко, 60), Удалый (Микуцкис, 60), Димидко (к), Купчин (Иванов, 45), Друзин (Карасев, 45), Калинский, Дедечко (Вятский, 74), Плетин (Рылов, 45), Дьяченко (Никифоров, 60), Кобялко (Булия, 45).

Предупреждены: Усов, 57, Амбарцумян, 83.