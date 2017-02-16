На Всероссийском турнире в Подольске борцы из Мордовии выиграли 6 медалей

В Подольске (Московская область) прошел Всероссийский турнир по борьбе на призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева. Представители Мордовии завоевали на этом турнире сразу 6 наград.

В СДЮСШОР по борьбе им. А. Мишина сообщили, что золотые медали выиграли Станислав Климов (до 66 кг) и Василий Паршин (130 кг). Вторые места заняли Денис Муртазин (до 71 кг) и Николай Измайлов (130 кг). Бронзовые награды завоевали Мурат Локьяев (до 98 кг) и Руслан Варданян (до 71 кг).

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области завершился турнир по греко-римской борьбе, который был посвящен памяти воинов, погибших во время боевых действий в Афганистане и других горячих точках.

Источник: СДЮСШОР по борьбе им. А. Мишина