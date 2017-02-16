В рамках операции "Быт" в Мордовии проверили почти 1,5 тысячи человек

В Мордовии с 6 по 10 февраля прошла очередная операция "Быт". В мероприятии принимали участие 347 сотрудников МВД РМ, 60 представителей общественности, а также внештатники, сообщает пресс-служба ведомства.

Итоги операции следующие:

- изъято 142 литра контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- проверено 1415 человек, состоящих на профилактическом учете в ОВД;

- выявлено 39 преступлений, по которым возбуждено 21 уголовное дело;

- задокументировано 408 административных правонарушений;

- задержаны двое мужчин, находившихся в розыске.



Как сообщалось ранее, полиция Мордовии завершила операцию "Надзор". Она была направлена на соблюдение поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений.

Источник: 13.мвд.рф