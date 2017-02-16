Первенство Мордовии по тяжелой атлетике памяти тренера Юрия Саввина пройдет 17 февраля

В ближайшую пятницу, 17 февраля, в Саранске пройдет первенство Мордовии по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Юрия Саввина. Напомним, мастер скончался на 52-м году жизни 27 февраля 2014 года, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сочи.

По сообщению КСШОР, участие в турнире примут юноши и девушки 2003 г.р. и моложе. Торжественная церемония открытия должна начаться в 11:00. Соревнования пройдут в зале КСШОР на Терешковой, 24а.

Юрий Саввин являлся старшим тренером Республики Мордовия по тяжелой атлетике. Его воспитанники неоднократно привозили медали разных достоинств с всероссийских и международных соревнований.

Источник: КСШОР РМ