В Саранске открыли мемориальную доску капитану полиции Юрию Святкину

Вчера, 15 февраля, в Саранске состоялось торжественное открытие мемориальной доски капитану полиции Юрию Святкину.

Напомним, Юрий Святкин погиб 15 февраля 2016 года при досмотре машины на блокпосту ДПС в населенном пункте Джемикент Дербентского района Республики Дагестан. Тогда прозвучал взрыв, смертельный удар Юрий Святкин принял на себя.

У здания отдельного батальона ППС полиции УМВД России по городскому округу Саранск состоялся торжественный митинг, посвященный годовщине смерти Юрия Святкина и открытию мемориальной доски.

Почтить память героя пришли Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Геннадий Комусов, министр внутренних дел республики Юрий Арсентьев, глава администрации городского округа Саранск Петр Тултаев, сотрудники полиции, родные и близкие Юрия Святкина.

Источник: izvmor.ru