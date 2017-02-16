В понедельник, 20 февраля, стартует месячник военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества и 90-летию Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России".

В рамках месячника Кинофонд РМ организует показ российских фильмов патриотической тематики для учащихся вузов и средне-специальных учебных заведений Мордовии. Вниманию юных посетителей предлагаются исторические экранизации, снятые советскими кинематографистами в разные годы.

Кинокартины будут демонстрироваться 13, 14 и 15 марта на площадке Кинофонда РМ.

Источник: izvmor.ru