В Саранске объявили в розыск молодого человека, подозреваемого в совершении кражи одежды

Полицией Мордовии устанавливается личность неизвестного молодого человека, подозреваемого в совершении кражи мужской ветровки и мужских шорт из магазина "Спортмастер" в Саранске.

Приметы подозреваемого: на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, одет в черную куртку с капюшоном, темные джинсы, черную толстовку с рисунком красного цвета.

Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в отдел полиции по телефонам 29-90-02 или 02.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия