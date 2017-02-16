За сутки в Саранске загорелись две иномарки

Вчера, 15 февраля, в Саранске загорелись два автомобиля.

Оба инцидента произошли в Пролетарском районе. Сперва вспыхнул "Хендай", стоящий около одного из зданий на улице Воинова, а потом на Лямбирском шоссе вспыхнула "Тойота".

В обоих случаях горение началось с моторного отсека. Работникам МЧС удалось в короткое время потушить иномарки. На данный момент устанавливаются причины возгораний.

Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Источник: izvmor.ru