В Мордовии директор охотхозяйства подозревается в превышении должностных полномочий

В Мордовии руководитель государственного охотничьего хозяйства в Зубово-Полянском районе подозревается в превышении должностных полномочий.

Сообщается, что с апреля 2012 по ноябрь прошлого года подозреваемый, пытаясь скрыть поредевшее стадо животных, предоставлял в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования недостоверные данные о количестве кабанов, пятнистых оленей и маралов, пребывающих в его ведении. Утрата животных не осталось без внимания оперативников ФСБ.

В рамках следствия будет установлен материальный ущерб, нанесенный государству действиями подозреваемого.

Источник: izvmor.ru