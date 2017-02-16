Мордовские ходоки Лашманова и Нижегородов выступят на командном чемпионате России в Сочи

В командном чемпионате России по спортивной ходьбе примут участие два спортсмена из Мордовии: победительница Олимпиады-2012 Елена Лашманова и обладатель двух олимпийских медалей Денис Нижегородов. Соревнования пройдут 18 февраля в Сочи.

Спортсменам предстоит соревноваться на трассе "Формулы-1". Женщины разыграют награды на дистанции 20 км, мужчины – на 20 и 35 км.

Отметим, что турнир пропустит Ольга Каниськина, которая пока не определилась, будет ли продолжать карьеру.

Напомним, срок дисквалификации Лашмановой истек в феврале 2016 года. В 2014 году она была отстранена от спорта за использование запрещенных препаратов.

Источник: ТАСС