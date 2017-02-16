В Мордовии два сельчанина продали украденную бензопилу приятелю за 1000 рублей

Двое жителей Ельников подозреваются в продаже краденой бензопилы. Само преступление совершил 65-летний ранее судимый за кражу мужчина. Он пришел в магазин бытовой и строительной техники, воспользовался невнимательностью продавца и стащил дорогую бензопилу.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, после этого он отправился к своему приятелю. Вместе они довольно быстро нашли покупателя. Им оказался общий знакомый подельников, которому те рассказали, что пилу подарили родственники, однако теперь она продается всего за 1000 рублей из-за ненадобности. Полученные деньги товарищи потратили на спиртное.

Сейчас устанавливается сумма ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела против ушлых "бизнесменов".

Источник: 13.мвд.рф