Депутаты Госсобрания приняли изменения в бюджет Мордовии

Депутаты Госсобрания Мордовии на очередной сессии, которая прошла 15 февраля, внесли изменения в Закон "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". В частности, изменения предполагают перераспределение бюджетных ассигнований с целью исполнения обязательств, связанных с софинансированием федеральных государственных программ и осуществлением мероприятий по подготовке к проведению в Саранске ЧМ по футболу 2018 года.

Принятые изменения связаны и с необходимостью сокращения на 332 млн рублей дефицита республиканского бюджета в 2019 году. Это необходимо для того, чтобы республика получила в текущем году 1 млрд 694 млн рублей федеральной помощи в виде бюджетного кредита.

Также депутаты рассмотрели некоторые другие вопросы.

Источник: izvmor.ru