Порфененко: Главная задача "Мордовии" - вернуть болельщиков на трибуны

Директор "Мордовии" Алексей Порфененко рассказал о том, как проходят сборы команды на Кипре, а также выразил готовность к диалогу с болельщиками.

"Ребята настроены решительно и усердно тренируются - по два раза в день. Это нелегко, но результаты должны оправдать трудности. Молодые футболисты вдохновлены работой во взрослой команде. Я вижу будущее нашего футбола в лицах местных ребят. Уверен, они смогут составить конкуренцию игрокам с громкими именами. Мы должны предоставить парням этот шанс, ведь им есть во имя чего выступать за родной регион. Задача - набирать очки в каждом матче. В нашей ситуации успехом будет считаться сохранение прописки в ФНЛ в этом сезоне.

Считаю, что очень важно на посту директора "Мордовии" наладить прямую коммуникацию с болельщиками и футболистами. Я готов обсуждать с людьми, искренне переживающими за судьбу любимой команды и спорта в целом, волнующие вопросы, готов поддерживать стремление развивать вспомогательные направления. Мне интересно мнение каждого. Вновь завоевать доверие болельщиков, вернуть их на трибуны, помочь команде в трудный период - наши главные цели", - сказал Порфененко в интервью изданию "Вечерний Саранск".

Источник: vsar.ru