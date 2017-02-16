Жительницу Рузаевки "развели" на 170 тысяч рублей при покупке КАМАЗа в Интернете

Жительница Рузаевки обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой аферистов в Интернете. По словам 26-летней потерпевшей, она нашла на сайте "Авито" объявление о продаже грузовика КАМАЗа и заинтересовалась им.

Гражданка позвонила по указанному номеру телефона и услышала, что продавец хочет получить за машину предоплату в размере 25 тысяч рублей. Когда покупательница потребовала прислать копии документов, удостоверяющих личность продавца, мошенник согласился, но попросил девушку заплатить и за оформление всех необходимых бумаг.

В общей сложности девушка перевела на счет мошенника 170 тысяч рублей. Когда он в очередной раз тот попросил сделать денежный перевод, пострадавшая отказалась и потребовала вернуть деньги. Однако аферист заявил, что ничего не вернет, однако покупательница может приехать и забрать купленный автомобиль.

Оперативники вычислили, что все ксерокопии документов, предоставленные продавцом, оказались поддельными.

Источник: 13.мвд.рф