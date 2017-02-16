Из Саранска в Москву запустят дополнительный поезд в честь праздника

Дополнительные поезда по маршруту Саранск — Москва будут запущены в конце февраля в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-центр Куйбышевской железной дороги.

В составы будут включены купейные, плацкартные и вагоны с местами для сидения.

22 февраля поезд отправится из Москвы в 22:40. В Саранск он прибудет 23 февраля в 08:43. В обратном направлении дополнительный рейс отбудет 26 февраля в 19:31. Прибытие в столицу – 27 февраля в 05:23.

Как сообщалось ранее, работники Рузаевского ЛО МВД России на транспорте раскрыли кражу телефонного аппарата, совершенную еще в октябре 2015 года. Напомним, что тогда у 27-летнего пассажира поезда "Москва-Тольятти" исчез дорогостоящий мобильный телефон.