Помощник полпреда Президента РФ в ПФО Александр Дементьев помог жительнице Саранска

Помощник полпреда Президента РФ в ПФО Александр Дементьев провел прием граждан. В частности, депутат с помощью видеоконференцсвязи рассмотрел обращение жительницы Саранска, которая обратилась по вопросу выделения социальной выплаты на улучшение жилищных условий.

Заявительница вместе с мужем воспитывает 7 детей, а в июне они ожидают появления 8-го ребенка. Семья, согласно постановлению администрации Саранска, имеет право на социальную выплату за счет средств регионального бюджета и в настоящее время включена в очередь по льготной категории "многодетные семьи". Выплата на улучшение жилищных условий должна быть произведена в первой половине 2017 года.

Александр Дементьев дал поручение главному федеральному инспектору по РМ Михаилу Сезганову взять на контроль реализацию данного решения, а также предоставить ему отчет о проделанной работе.

Источник: izvmor.ru