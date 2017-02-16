Многодетный отец из Саранска обманом выманил 35 тысяч рублей

В Саранске под суд пошел многодетный отец, который подозревается в мошенничестве. У 24-летнего Максима Баранова есть четверо малолетних детей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Перед рождением последнего ребенка парень решил подзаработать незаконным путем.

Как стало известно, он разместил в Сети объявление, в котором предлагал свои услуги по рытью колодца. Клиент нашелся весьма быстро. Баранов запросил у него предоплату в размере 17 тысяч рублей, которую якобы собирался потратить на покупку стройматериалов, и получил деньги. Еще через пару дней он попросил у заказчика 18 тысяч рублей и даже написал расписку о получении средств.

Впрочем, работать мошенник даже не собирался, а вот полученные деньги потратил на личные нужды. Когда Баранова задержали, он во всем признался.

Источник: Ленинский райсуд Саранска