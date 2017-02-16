Владельцы заброшенных участков в Мордовии будут платить за землю больше

Безответственные собственники земельных участков в Мордовии, которые не ухаживают за собственной территорией, буду нести наказание. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по РМ и ПО, к таким гражданам будут применяться меры административного воздействия, в частности, повышение земельного налога. По задумке, за заброшенную землю предпринимателям придется платить больше.

Отметим, что в последнее время в Мордовии участились случаи обнаружения заброшенных участков земли, которые зарастают сорной травой. Происходит это по той причине, что собственники и сами не пользуются землей, и не хотят передавать ее в аренду.

Источник: Россельхознадзор по РМ и ПО