Смертельное ДТП произошло в Ардатовском районе

Смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, трагедия произошла 15 февраля в поселке Тургенево. Жертвой стал 53-летний безработный мужчина. Выяснилось, что поздно ночью он шел домой по проезжей части. Судя по всему, автомобилист просто не заметил человека.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Водитель был трезв.

Как сообщалось ранее, около села Шевырляй Шацкого района Рязанской области произошло ДТП, виновницей которого стала жительница Мордовии. Она ехала за рулем иномарки "Киа Рио" по федеральной трассе М-5 "Урал" в направлении Челябинска.

Источник: gibdd.ru/r/13