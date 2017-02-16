Житель Саранска получил ожоги на собственной кухне и попал в больницу

Житель Саранска в шоковом состоянии от ожогов попал в больницу после того, как на его кухне произошел пожар. Инцидент случился в доме по улице Тани Бибиной.

В МЧС Мордовии уточнили, что потерпевший получил ожог I – II - III степени рук и ноги. При этом помощь спасателей для тушения пожара не потребовалось. Возгорание случилось на площади 1 кв.м.

Теперь специалистам предстоит установить, что стало причиной пожара.

Как сообщалось ранее, в многоэтажном доме в Саранске едва не прогремел взрыв. Причиной стала утечка газа. К счастью, спасатели сработали оперативно и предотвратили катастрофу.

В результате происшествия пострадало газовое оборудование, а также мебель на общей площади примерно 2 кв.м.

Источник: 13.mchs.gov.ru