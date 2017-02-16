Бывший тренер и игрок "Мордовии" могут воссоединиться в Хабаровске

Бывший главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев, который ныне возглавляет "СКА-Хабаровск", не прочь переманить под свое крыло полузащитника Руслана Мухаметшина, с которым они вместе работали в Саранске. Об этом специалист заявил после победы над "Мордовией" (3:0) в матче второго тура группового раунда Кубка ФНЛ.

Отвечая на вопрос, правдива ли информация, что покинувший "Арсенал" Руслан Мухаметшин может оказаться в Хабаровске, Гордеев сказал: "Это неплохой вариант. И он возможен".

Напомним, Мухаметшин выступал за саранский клуб с 2009 по 2013 год, затем сделал двухлетний перерыв ради игры за "Рубин" и снова вернулся в "Мордовию", где пробыл до 2016 года.

Источник: Sportbox.ru