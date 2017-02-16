Верховный суд Мордовии обязал "Свидетелей Иеговы" заплатить 150 тысяч рублей штрафа

Верховный суд Мордовии оставил в силе приговор, вынесенный "Свидетелям Иеговы". Напомним, Ленинский райсуд Саранска постановил, что ответчики признаны виновными в хранении экстремистских материалов. Изъяты они были осенью 2016 года в помещении на улице Титова.

На "Свидетелей Иеговы" тогда составили протокол об административном правонарушении и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Это решение было обжаловано, однако вердикт остался в силе.

Как сообщалось ранее, в Волгограде вынесли приговор выходцу из Мордовии, который обвинялся в изнасиловании. Преступление было совершено более 10 лет назад, однако от наказания насильник не ушел.