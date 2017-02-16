В Мордовии безработный вынес из салона сотовой связи товаров на 200 тысяч рублей

Ардатовский районный суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который ограбил салон сотовой связи. По решению суда преступник получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили в пресс-службе суда, безработный мужчина ночью пробрался в торговый павильон, разбив стекло входной двери. Из салона вор унес все, что увидел и смог забрать - мобильные телефоны, антирадар, бинокль и зажигалки. В общей сложности преступник поживился на 200 тыс. рублей.

Впрочем, долго радоваться ему не пришлось. В ходе оперативно-разыскных мероприятий вора задержали. Своей вины он отрицать не стал.

Источник: ardatovsky.mor.sudrf.ru