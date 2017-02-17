Жительница Саранска отдала мошенникам 10 тысяч рублей

В МВД Мордовии обратилась 28-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая рассказала полицейским, что, являясь активным юзером интернет-программы Skype, она получила сообщение от собственной подруги, которая в текстовом сообщении просила о финансовой поддержке. Просьба о перечислении наличных средств в долг не показалась молодой женщине странной, и она осуществила перевод 10 тысяч рублей, на указанный счет.

Позднее потерпевшая выяснила, что никаких просьб о займе подруга не рассылала, поскольку ее аккаунт был взломан правонарушителями.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия