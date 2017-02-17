В Саранске прошла операция "Перевозчик"

Вчера, 16 февраля, на дорогах Саранска прошла оперативно – профилактическая операция "Перевозчик".
Для того чтобы нарушителей на дорогах стало меньше, работники Госавтоинспекции проводят целый комплекс мероприятий, в том числе с применением скрытого патрулирования с целью раскрытия грубых нарушений дорожного движения.
Уже после составления административных материалов на нарушителей, с каждым из них ведется профилактическая беседа, ведь именно таким образом можно еще раз напомнить шоферам общественного транспорта о неукоснительном соблюдении дорожно-транспортной дисциплины.
Так, в процессе проведения рейда «Перевозчик» среди самых нередких нарушений - высадка пассажиров за пределами кармана, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, непристегнутый ремень безопасности, разговор шофера по мобильному телефону.
Рейдовые мероприятия работники Госавтоинспекции будут осуществлять и дальше, подобные меры помогут обезопасить пассажиров.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия