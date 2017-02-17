В Саранске прошла операция "Перевозчик"

Вчера, 16 февраля, на дорогах Саранска прошла оперативно – профилактическая операция "Перевозчик".

Для того чтобы нарушителей на дорогах стало меньше, работники Госавтоинспекции проводят целый комплекс мероприятий, в том числе с применением скрытого патрулирования с целью раскрытия грубых нарушений дорожного движения.

Уже после составления административных материалов на нарушителей, с каждым из них ведется профилактическая беседа, ведь именно таким образом можно еще раз напомнить шоферам общественного транспорта о неукоснительном соблюдении дорожно-транспортной дисциплины.

Так, в процессе проведения рейда «Перевозчик» среди самых нередких нарушений - высадка пассажиров за пределами кармана, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, непристегнутый ремень безопасности, разговор шофера по мобильному телефону.

Рейдовые мероприятия работники Госавтоинспекции будут осуществлять и дальше, подобные меры помогут обезопасить пассажиров.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия