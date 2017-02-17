Полиция Мордовии установила личность подозреваемого в телефонном мошенничестве

В МВД Мордовии обратилась жительница Саранска с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон пришло смс о том, что ее банковская карта заблокирована и для разблокировки следует перезвонить по указанному в сообщении номеру.

Трубку взял мужчина, который представился работником службы безопасности банка. Он заявил, что в связи с непростой финансово-экономической ситуацией в государстве банк временно останавливает действие карт. Для временной разблокировки платежного средства женщина сообщила незнакомому номер карты, срок ее действия, а затем и пароль. Вследствие были списаны 40 тысяч рублей.

В процессе проведенных оперативно-разыскных мероприятий работниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 34-летний выходец г. Нижнекамск, отбывающий наказание за разбой.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия