В Саранске жителям улицы Студенческой угрожают громадные сосульки

В Саранске жители ул. Студенческая опасаются идти по тротуарам вдоль стен жилых зданий.

Кровли у зданий - покатые, и в настоящее время по их краям над прохожими свисают "козырьки" обледеневшего снега и острые сосульки.

Особенный экстрим - проходить под балконами. На их покатых козырьках сосульки - еще длиннее. Даже на веревках для сушки белья висят чуть ли не метровой длины ледяные "сабли". Острые, тяжелые, они покачиваются на ветру.

Лед с кровель коммунальщики периодически счищают, однако крупных сосулек над головами прохожих еще хватает, и люди проходят под небезопасными наледями, пытаясь не думать о плохом.

Источник: izvmor.ru