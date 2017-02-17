В Мордовии осудили двух мужчин за противозаконное использование лесов

Суд Мордовии вынес приговор двум "черным лесорубам".

Сообщается, что в октябре 2016 года уроженец села Вадово-Сосновка срубил 16 сосен. Ущерб природе эксперты оценили в 106,9 тыс. рублей.

Суда приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно и обязал возместить ущерб в полном объеме.

Подобное преступное деяние в сентябре осуществил мужчина из села Малышево. Он противозаконно срубил 4 сосны, 2 березы и 2 дуба. Данный лесоруб отделался только лишь штрафом в 20 тыс. рублей.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования предупреждает об ответственности за противозаконное использование лесов.

Источник: izvmor.ru