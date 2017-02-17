Житель Мордовии отправится в тюрьму за развратные действия над 12-летней дочерью

Суд Мордовии приговорил 43-летнего жителя Атяшевского района к 4,5 годам колонии общего режима за совершение развратных действий в отношении своей малолетней дочери.

Сообщается, что мужчина два раза на протяжение года надругался над 12-летней девочкой. Опасаясь физической расправы, она не оказывала сопротивления и никому не жаловалась. Только лишь в прошлом году решилась рассказать обо всем матери.

"В рамках расследования в отношении обвиняемого была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан вменяемым", - рассказали в СКР по РМ.

Источник: СКР по РМ