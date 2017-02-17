Особенности экстракорпорального оплодотворения при различных особенностях женской половой функции

Лечение бесплодия проводится в разных направлениях и на разных уровнях. Это может быть применение гормональной терапии или применение микроскопических инструментов. Выбор определенного метода происходит после полного обследования пары. Проверку проходит и женщина, и мужчина. Когда установлена причина и форма патологии - начинается подбор оптимальной методики лечения. Вы можете ознакомиться с вариантами лечебных процедур при бесплодии, к примеру, на сайте киевской клиники репродуктивной медицины, которая много лет дарит бездетным парам счастье рождения ребёнка.

Стимуляция половой функции при ЭКО

Метод экстракорпорального оплодотворения имеет свои особенности, в зависимости от состояния организма и репродуктивной функции. Ознакомиться с основной информацией о методике, показаниям и этапам проведения, вы можете в тематическом разделе сайта клиники репродуктивного здоровья.

Иногда, перед проведением ЭКО необходима дополнительная процедура - стимуляция женских половых желез. Это требуется в таких случаях:

нерегулярная овуляция

нарушения развития яйцеклетки в течении цикла

заболевание яичников

сопутствующие заболевания женского организма

воспалительные заболевания женских половых органов

последствия инфекций передающихся половым путем

избыточный вес, или наоборот - истощение женского тела

Стимуляция происходит путем применения гормональных препаратов. Важно рассчитать необходимую дозу медикаментов. Но, перед этим, тщательному обследованию подлежит женская яйцеклетка. Если проблема в её структуре - стимуляция яичников не поможет. В таких случаях используется донорская клетка.

Применение экстракорпорального оплодотворения в период менопаузы

Основным условием для нормального вынашивания ребёнка является соответствующее состояние здоровья женщины и сохранность матки. Эффективное применение ЭКО наблюдается также в старших возрастных группах.

Прежде чем прибегнуть к использованию способа, женщина должна пройти полное обследование организма для выяснения наличия сопутствующих заболеваний. При их обострении возможны проблемы с беременностью и вынашиванием ребёнка.



В первый период беременности, женщина должна будет принимать гормональную терапию. Эти вещества способствуют формированию здорового детского организма, развитию плаценты и её прикреплению в ткани стенки матки. Дальнейший ход вынашивания не требует медикаментов. Контроль за состоянием женского и детского организма ведется на всех этапах.