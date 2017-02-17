Долги по налогам в Мордовии снизились почти на треть

В УФНС Мордовии подвели очередные итоги 2016 года. Глава Федеральной налоговой службы Светлана Вишнякова отметила, что за минувший год была проделана масштабная работа, которая дала хорошие плоды. В федеральный бюджет было мобилизовано более 36,5 млрд рублей. Из них в казну региона – около 24 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом году снизилась задолженность по налогам – на целых 30,5%. Это стало возможно благодаря новому подходу в контрольной деятельности.

Сотрудники Управления помогли недобросовестным работодателям легализовать налоговую базу. В результате кропотливой работы 183 ЧП повысили заработную плату подчиненных до среднеотраслевого уровня, а 1002 – до уровня прожиточного минимума.

Источник: nalog.ru/rn13