В Саранске школьный автобус возил детей, не "переобувшись" на зимнюю резину

В Октябрьском районе Саранска выявлен школьный автобус, который возил детей и подростков на летней резине, несмотря на гололед и снежные заносы. В прокуратуре района уточнили, что нарушение выявлено в школе №3.

Директору школы внесено представление о незамедлительном устранении данного нарушения, которое представляет опасность для жизни школьников. Возбуждено административное дело в отношении лица, которое несет ответственность за эксплуатацию транспорта.

Как сообщалось ранее, в Редкодубской средней школе водителем автобуса, который развозит детей, работал бывший заключенный. Директор школы наняла на работу мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за ДТП с пострадавшими.

Источник: prokrm.ru