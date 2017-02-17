Глава Следкома РМ недоволен приговором, вынесенным завкафедры Мединститута МГУ Блинову

И.о. руководителя Следственного комитета Мордовии Эдуард Новаковский остался недоволен решением суда по делу о коррупции со стороны преподавателя Медицинского института МГУ им. Огарева Дмитрия Блинова. "Считаю, что в борьбе с коррупцией нужны более жесткие приговоры", - высказался Новаковский.

Напомним, Блинова признали виновным в получении взяток и мошенничестве и осудили на 1 год и 3 месяца колонии общего режима со штрафом в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, профессор не сможет заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.

Как выяснили следователи, с сентября 2013 по апрель 2015 года Блинов фиктивно устраивал на различные должности на кафедру своих знакомых. Зарплату своих "виртуальных" коллег Блинов клал в свой карман. Кроме этого обвиняемый получил от пятерых студентов третьего курса взятрк на сумму 40 тысяч рублей.

Источник: izvmor.ru