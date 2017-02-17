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Глава Следкома РМ недоволен приговором, вынесенным завкафедры Мединститута МГУ Блинову

Глава Следкома РМ недоволен приговором, вынесенным завкафедры Мединститута МГУ Блинову

И.о. руководителя Следственного комитета Мордовии Эдуард Новаковский остался недоволен решением суда по делу о коррупции со стороны преподавателя Медицинского института МГУ им. Огарева Дмитрия Блинова. "Считаю, что в борьбе с коррупцией нужны более жесткие приговоры", - высказался Новаковский.

Напомним, Блинова признали виновным в получении взяток и мошенничестве и осудили на 1 год и 3 месяца колонии общего режима со штрафом в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, профессор не сможет заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.

Как выяснили следователи, с сентября 2013 по апрель 2015 года Блинов фиктивно устраивал на различные должности на кафедру своих знакомых. Зарплату своих "виртуальных" коллег Блинов клал в свой карман. Кроме этого обвиняемый получил от пятерых студентов третьего курса взятрк на сумму 40 тысяч рублей.


Источник: izvmor.ru