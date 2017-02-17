В программе лояльности «Ростелекома» для частных клиентов появились инвайт-коды от Wargaming

«Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов. Теперь в Едином личном кабинете (ЕЛК) им доступны инвайт-коды от партнера – одного из крупнейших мировых разработчиков игр Wargaming.

«Ростелеком» наполнил программу лояльности дополнительными возможностями для любителей компьютерных игр. Для того чтобы воспользоваться ими, необходимо активировать специальный код в момент регистрации в игре на сайте http://worldofwarships.ru/ или http://worldoftanks.ru/.

Благодаря инвайт-кодам новые игроки получат премиальные наборы для игры. В «Наборе командира» для World of Warships – американский крейсер 5 уровня Marblehead и семь дней доступа к премиум-аккаунту. В «Наборе танкиста» для World of Tanks (PC) – советский танк 5 уровня Черчилль III, семь дней доступа к премиум-аккаунту, большая аптечка и ремкомплект, а также автоматический огнетушитель.

Для получения инвайт-кода необходимо зайти в ЕЛК – lk.rt.ru – и обменять свои бонусы на инвайт-код. Для этого потребуется не более 600 бонусов, поэтому воспользоваться предложением сможет даже новый участник программы: при подключении к программе лояльности начисляется 500 приветственных бонусов, дополнительные 100 можно получить при заполнении своего профиля. Далее инвайт-код придет на электронную почту абонента, указанную в профиле ЕЛК.

Дополнительную информацию об участии в программе «Бонус» можно получить в Едином личном кабинете, по бесплатному номеру 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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Для предоставления игровых сервисов своим клиентам «Ростелеком» активно сотрудничает с Wargaming: в конце 2015 года компания реализовала проект по прямому подключению игровых кластеров Wargaming в России к собственной магистральной сети. C этого момента для фанатов Wargaming по всей стране существенно повысилась комфортность игры. Это стало возможно, в том числе и благодаря стабильному и низкому пингу, а также приоритезации игрового трафика. В январе 2016 года «Ростелеком» в партнерстве с Wargaming запустили тариф «Игровой». C августа подписчикам этого тарифа стал доступен премиум-аккаунт.

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Федеральная программа «Бонус» предполагает начисление участникам бонусов за пользование услугами компании. Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты «Ростелекома».

Так, абоненты «Интерактивного ТВ» смогут в обмен на бонусы смотреть фильмы из «Видеопроката», подключить пакеты телеканалов и сервис «Управление просмотром». Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки на доступ к сети Интернет, активировать антивирус. Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров. В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы: «Базовый», «Стандартный», «Привилегия» и «VIP», дающие определенные привилегии при обмене бонусов на подарки.

Начисление бонусов производится ежемесячно всем участникам программы в зависимости от общей стоимости оказанных услуг. За определенную активность они имеют возможность получить дополнительные бонусы: за пополнение лицевого счета свыше 1000 рублей, заполнение анкеты регистрации участника программы «Бонус», участие в опросах и специальных акциях, а так же в день рождения участника.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома».