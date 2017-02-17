Михаил Бабич: Мордовия - очень интересный, разноплановый регион

Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич дал интервью, в котором отдельной строкой отметил Мордовию. Он подчеркнул динамичное развитие региона-13 и заявил, что республика является очень интересной и разноплановой. Кроме того, Бабич выразил восхищение Саранском, который, по его мнению, является одним из самых благоустроенных городов страны.

"Мордовия развивается динамично, это очень интересный, разноплановый регион. Например, Саранск считается одним из самых благоустроенных городов в России. Кроме того, Мордовия обладает интеллектуальным, кадровым и производственным потенциалом, который позволил начать выпускать номенклатуру изделий, имеющую уникальный, эксклюзивный характер", - приводит слова Бабича ТАСС.

Как сообщалось ранее, глава Мордовии Владимир Волков поднялся на 28 место в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации.

Источник: ТАСС