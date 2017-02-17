В Саранске 18 февраля заиграет гармонь

Ежегодный фестиваль "Играй, гармонь!" в 2017 году вновь соберет исполнителей самых разных возрастов. В субботу, 18 февраля, в Доме культуры "Луч" в Саранске состоится выступление лучших гармонистов. На сцену выйдут Николай Оськин, Федор Вельмяйкин, Николай Полуденов, Сергей Долматов, Василий Демышев, Николай Вергаскин, а также исполнители песен и частушек, творческие коллективы Саранска и его окрестностей.

Гала-концерт финалистов конкурса "Играй, гармонь-2017!" пройдет 11 марта также в Саранске, но уже в Республиканском Дворце культуры.

Как сообщалось ранее, в Эрьзинском музее в Саранске готовятся к встрече Масленичной недели. Здесь ежегодно устраиваются увлекательные интерактивные ритуалы и веселые прощания с зимой.

Источник: izvmor.ru