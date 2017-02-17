В Мордовии вновь отменили занятия в начальной школе из-за морозов

Сегодня, 17 февраля, в Мордовии из-за морозов вновь отменены занятия в школах. Выходной внезапно "нарисовался" у учеников 1-4 классов в Инсарском, Кадошкинском, Ковылкинском, Б.Березниковском, Чамзинском, Б.Игнатовском, Дубенском, Ардатовском, Атяшевском, Ичалковском, Темниковском и Теньгушевском районах. Таким образом, впереди у детворы целых три выходных дня подряд.

Отметим, что по прогнозу синоптиков в Мордовии в эти выходные намечаются большие перепады температур. 18 февраля будет облачно временами, временами снег. Ночью ожидается около 10-15 градусов мороза, а днем потеплеет практически до ноля градусов. Аналогичная картина ожидается и 19 февраля.

Источник: izvmor.ru