В Краснослободске следователя наказали за историю с незаконным получением жилья

Главу Краснослободского МСО СКР по Мордовии Сергея Дружинкина предупредили о неполном служебном соответствии. Такое наказание он понес за историю с получением и приватизацией квартиры.

Скандал разгорелся в 2016 году, когда Дружинкин незаконно получил двухкомнатную квартиру от мэра Краснослободска Олега Цыганова. Через некоторое время сотрудник Следкома ее приватизировал.

Многоквартирный дом, где поселилась семья Дружинкина, был построен по программе переселения граждан из аварийного жилья. Мэр знал, что муниципальное жилье по закону следователю не положено, однако это не остановило его от должностного преступления. В настоящее время на Цыганова возбуждено уголовное дело. В действиях Дружинкина ничего криминального не нашли, однако вынесли ему предупреждение о неполном служебном соответствии.

Источник: izvmor.ru