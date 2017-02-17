Бердская компания может открыть завод по производству мебели в Рузаевке

Глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын сообщил о возможности открытия на пустующих площадях бывшего завода "Висмут" нового производства. По его словам, это позволит создать новые рабочие места, которые крайне необходимы местным жителям.

На днях в Рузаевке побывали представители компании "РОСТ" из Бердска во главе с гендиректором. Фирма занимается производством мебели. Делегация осмотрела помещения, оценила возможности для размещения оборудования. Судя по всему, гости остались довольны увиденным. Отмечается, что производство продукции будет полностью автоматизированным.

Ранее Вячеслав Кормилицын сообщил, что Рузаевский молочный завод начнет выпускать линию мордовского мороженого.

Источник: izvmor.ru