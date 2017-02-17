Следком Мордовии пока не смог вычислить собак, растерзавших жительницу Батушева Ольгу Сорокину

И.о. руководителя СКР по Мордовии Эдуард Новаковский рассказал, как продвигается расследование дела о гибели жительницы поселка Батушево (Атяшевский район) Ольги Сорокиной. Напомним, в январе 2016 года стая бродячих собак ночью набросилась на женщину и загрызла ее до смерти.

"Проведена колоссальная работа. У всех батушевских собак взяты биологические образцы – счесы шерсти и образцы слюны. Пока, к сожалению, мы не нашли экспертного учреждения в России, которое могло бы идентифицировать образцы ДНК с конкретной собакой. Если по человеку такие экспертизы делаются, то в случае с животными исследования позволяют определить только их вид.

Есть некоторые уникальные экспертизы, с помощью которых можно установить породу. Работать будем до конца, нужно находить виновных и привлекать их к ответственности", - поведал Новаковский.

Источник: mordovia.sledcom.ru