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Следком Мордовии пока не смог вычислить собак, растерзавших жительницу Батушева Ольгу Сорокину

Следком Мордовии пока не смог вычислить собак, растерзавших жительницу Батушева Ольгу Сорокину

И.о. руководителя СКР по Мордовии Эдуард Новаковский рассказал, как продвигается расследование дела о гибели жительницы поселка Батушево (Атяшевский район) Ольги Сорокиной. Напомним, в январе 2016 года стая бродячих собак ночью набросилась на женщину и загрызла ее до смерти.

"Проведена колоссальная работа. У всех батушевских собак взяты биологические образцы – счесы шерсти и образцы слюны. Пока, к сожалению, мы не нашли экспертного учреждения в России, которое могло бы идентифицировать образцы ДНК с конкретной собакой. Если по человеку такие экспертизы делаются, то в случае с животными исследования позволяют определить только их вид.

Есть некоторые уникальные экспертизы, с помощью которых можно установить породу. Работать будем до конца, нужно находить виновных и привлекать их к ответственности", - поведал Новаковский.


Источник: mordovia.sledcom.ru