В Мордовии ООО оштрафовали на 1,6 млн рублей за необрабатываемую землю

Рузаевская прокуратура выявила неиспользуемые участки земли. Общая площадь бесхозной пашни - более 257 га.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, участки земли находятся около сел Татарская Пишля и Шишкеево, и принадлежат ООО "Суздальское зерно". В настоящее время земля просто зарастает сорняками, так как на ней никто не работает.

Владельцы участков оштрафованы на общую сумму 1,6 млн рублей. Теперь вопрос о судьбе участков находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, инспектор Россельхознадзора Мордовии обнаружил заброшенный участок земли, за которым никто не ухаживал. Расположен он в 1,8 км западнее поселка Передовой Ельниковского района.

Источник: prokrm.ru