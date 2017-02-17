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Рабочий рузаевского завода, которого облили кипятком из чайника, сообщил детали конфликта

Рабочий рузаевского завода, которого облили кипятком из чайника, сообщил детали конфликта

Стали известны новые обстоятельства конфликта, который произошел на заводе в Рузаевке. Напомним, на рабочем месте поссорились 28- и 29-летний мужчины. Когда словесные аргументы иссякли, второй ударил первого шваброй, за что тот облил его кипятком из чайника.

Мужчина, получивший ожоги, был доставлен в больницу, а теперь решил пролить свет на ту историю. По его словам, он не был зачинщиком драки. Первым по лицу ударили его, после чего он дал сдачи.

"Нас разняли. Затем он вышел и спустя минуту зашел с трубой и нанес ею удар по голове. И только после этого я схватил швабру и даже не попал по нему. А затем он облил меня кипятком", - поведал один из участников конфликта.


Источник: izvmor.ru