Рабочий рузаевского завода, которого облили кипятком из чайника, сообщил детали конфликта

Стали известны новые обстоятельства конфликта, который произошел на заводе в Рузаевке. Напомним, на рабочем месте поссорились 28- и 29-летний мужчины. Когда словесные аргументы иссякли, второй ударил первого шваброй, за что тот облил его кипятком из чайника.

Мужчина, получивший ожоги, был доставлен в больницу, а теперь решил пролить свет на ту историю. По его словам, он не был зачинщиком драки. Первым по лицу ударили его, после чего он дал сдачи.

"Нас разняли. Затем он вышел и спустя минуту зашел с трубой и нанес ею удар по голове. И только после этого я схватил швабру и даже не попал по нему. А затем он облил меня кипятком", - поведал один из участников конфликта.

Источник: izvmor.ru